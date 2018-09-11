2018-09-11T10:52:21+03:00
Политика

Депутаты Госдумы почтили память Иосифа Кобзона и Александра Коровникова

Во вторник прошло первое в осенней сессии пленарное заседание
Дарья ИВАШКИНА
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Во вторник, 11 сентября, прошло первое в осенней сессии пленарное заседание ГосдумыВо вторник, 11 сентября, прошло первое в осенней сессии пленарное заседание ГосдумыФото: Анастасия НОВИКОВА
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Во вторник, 11 сентября, Госдума провела первое пленарное заседание осенней сессии. Началось же оно с минуты молчания: депутаты почтили память своих коллег - Иосифа Кобзона и Александра Коровникова, скончавшихся в августе.

«Депутаты Государственной Думы почтили память своих товарищей - Иосифа Кобзона и Александра Коровникова», - сообщается в официальном Twitter нижней палаты российского парламента.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, член думского комитета по обороне Александр Коровников умер 10 августа. Ему было 63 года. Как выяснилось, причиной смерти парламентария стала тяжелая болезнь.

А Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Депутат Госдумы умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: он на протяжении 15-ти лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с певцов состоялась 2 сентября в концертном зале имени Чайковского, после чего артиста похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

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