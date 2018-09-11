СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-11T11:09:38+03:00

Курс доллара на торгах во вторник упал ниже 70 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 11 сентября, торги на Московской бирже открылись ростом российской национальной валюты. Причем в какой-то момент курс доллара упал ниже 70 рублей.

Так, к 10:40 мск за «зеленый» давали 69,90 рубля. Таким образом, американская валюта подешевела на 66 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня.

Кроме того, курс евро также немного понизился во вторник. «Европеец» потерял 55 копеек и в какой-то момент стоил 81,28 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 10 сентября, курс доллара превысил 70 рублей, причем произошло это впервые с марта 2016 года. Между тем некоторые эксперты не исключают, что к концу текущего года «зеленый» поднимется в цене до 75 рублей.