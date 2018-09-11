2018-09-11T11:22:00+03:00
Политика

Ким Чен Ын не приедет на учения «Восток – 2018»

Об этом сообщил помощник президента России в ответ на расспросы журналистов о возможном посещении учений «Восток – 2018»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын не посетит масштабные стратегические учения «Восток – 2018», которые проходят в Забайкальском крае с 11 по 17 сентября.

Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на расспросы о возможном приезде главы КНДР.

«Нет, я не слышал об этом, нет», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, самые крупные в истории нашей страны военные учения стартовали во вторник. Как рассказали в Минобороны, они будут проходить в два этапа сразу на пяти сухопутных полигонах Восточного военного округа («Цугол», «Бамбурово», «Радыгино», «Успеновский» и «Бикинский») и нескольких полигонах ВВС и ПВО. Кроме того, маневры пройдут в акваториях Берингова и Охотского морей, а также Авачинского и Кроноцкого заливов.

Напомним, в учениях примут участие около 300 тысяч российских военнослужащих, к маневрам привлечены более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Руководит учениями министр обороны России Сергей Шойгу.

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