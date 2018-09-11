ВСУ обстреляли школу в ЛНР: детей эвакуировали

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-11T11:29:36+03:00

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Во вторник, 11 сентября, в ЛНР сообщили об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) одной из расположенных на территории народной республики школ.

Как уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, киевские силовики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия учебное заведение, находящееся в поселке Золотое-5. В результате школьников пришлось эвакуировать из здания.

«Сегодня в 08:00 киевские силовики, невзирая на "школьное перемирие", произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4», - приводит слова Марочко агентство Луганскинформцентр.

Напомним, как сообщает kp.ru, с 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию украинского кризиса «школьное» перемирие, приуроченное к началу нового учебного года. Между тем с начала конфликта на юго-востоке незалежной стороны уже более 20 раз договаривались о прекращении огня. Однако более шести недель режим тишины никогда не соблюдался.