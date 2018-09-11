СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-11T11:51:50+03:00

Теперь пользователи iOS- и Android-смартфонов могут скачать игру в Google Play и App Store

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Во вторник, 11 сентября, стало известно, что мобильная игра на основе дополненной реальности Pokemon Go официально пришла в Россию. Теперь приложение можно скачать в российских магазинах App Store и Google Play.

Стоит отметить, что мировой запуск этой игры состоялся еще два года назад, то есть в 2016 году. И все это время приложение было доступно для скачивания только на зарубежных площадках.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Китае Pokemon Go вообще запретили. Запрет ввели в конце прошлого года, так как игра спровоцировала множество ДТП в стране. Кроме того, власти сочли приложение слишком опасным для КНР, ведь оно может собирать географические данные и передавать разработчикам координаты размещения стратегически важных объектов.