Состояние здоровья Никиты Михалкова: Дочь режиссера рассказала о его самочувствии

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-11T11:56:10+03:00

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Дочь Никиты Михалкова Надежда рассказала о самочувствии отца. По ее словам, режиссер чувствует себя хорошо, его здоровью ничто не угрожает.

«Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», - приводит слова Надежды Михалковой сайт телеканала «Звезда».

При этом женщина добавила, что в этом вопросе можно доверять словам личного помощника режиссера. Ранее он рассказал СМИ, что на самом деле Никита Михалков просто покинул Москву после дня выборов.

Напомним, накануне появилась информация о том, что знаменитый режиссер находится в больнице. Его коллега российский кинодраматург, художник, киноактер, кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян рассказал телеканалу «360», что Михалков был госпитализирован и перенес операцию. По его словам, Никита Сергеевич получил травму, для лечения которой потребовалось хирургическое вмешательство.

«Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства», — отметил Адабашьян.