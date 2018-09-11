Собака помогла избежать хозяину пожизненного тюремного заключения

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-11T12:02:25+03:00

В США суд снял обвинения с мужчины после того, как было предоставлено четвероногое доказательство

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Сантехник из США получил шанс на «втору. жизнь» благодаря своему псу. Животное стало основным доказательством того, что мужчина не совершал преступления, за которое его приговорили к 50 годам тюрьмы.

Джош Хорнер отбывал наказание за сексуальное насилие над дочерью. Девочка заявила, что отец надругался над ней, а чтобы она молчала, застрелил их собаку.

Мужчина и сторона защиты настаивали на том, что школьница врет под присягой, но суд встал на сторону потерпевшей. Мужчину приговорили к 50 годам лишения свободы и отправили в тюрьму.

Уже из мест лишения свободы мужчина обратился за помощью к общественникам и те смогли отыскать собаку, которая якобы была застрелена. Питомец оказался жив и чувствовал себя отлично.

Это дало повод усомниться в словах девочки, ведь она клялась, что собака мертва.

-Дело Джоша также подчеркивает важность продолжения поиска истины даже в тех случаях, когда ДНК и другие судебно-медицинские инструменты отсутствуют, — отмечается в сообщении общественной организации Oregon Innocence Project.

Спустя полгода прокурор попросил отменить приговор, так как слова пострадавшей не соответстовали действительности. Суд согласился и освободил мужчину, пишет «Ридус».

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