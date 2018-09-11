Собака помогла избежать хозяину пожизненного тюремного заключения
Сантехник из США получил шанс на «втору. жизнь» благодаря своему псу. Животное стало основным доказательством того, что мужчина не совершал преступления, за которое его приговорили к 50 годам тюрьмы.
Джош Хорнер отбывал наказание за сексуальное насилие над дочерью. Девочка заявила, что отец надругался над ней, а чтобы она молчала, застрелил их собаку.
Мужчина и сторона защиты настаивали на том, что школьница врет под присягой, но суд встал на сторону потерпевшей. Мужчину приговорили к 50 годам лишения свободы и отправили в тюрьму.
Уже из мест лишения свободы мужчина обратился за помощью к общественникам и те смогли отыскать собаку, которая якобы была застрелена. Питомец оказался жив и чувствовал себя отлично.
Это дало повод усомниться в словах девочки, ведь она клялась, что собака мертва.
-Дело Джоша также подчеркивает важность продолжения поиска истины даже в тех случаях, когда ДНК и другие судебно-медицинские инструменты отсутствуют, — отмечается в сообщении общественной организации Oregon Innocence Project.
Спустя полгода прокурор попросил отменить приговор, так как слова пострадавшей не соответстовали действительности. Суд согласился и освободил мужчину, пишет «Ридус».
Сайт kp.ru писал, что собака спасла хозяйку из-под колес грузовика. А в Иркутской области домашний питомец защитил хозяйку от нападения медведя.