2018-09-11T12:12:45+03:00
В мире

Международный уголовный суд ответил на угрозы США ввести санкции

МУС пообещал продолжать работу в соответствии с принципом верховенства права
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее США пообещали принять жесткие меры в отношении МУСРанее США пообещали принять жесткие меры в отношении МУСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 11 сентября, Международный уголовный суд (МУС) ответил на угрозы США ввести санкции в отношении этой независимой международной организации. В частности, в МУС пообещали, что продолжат свою работу в соответствии с принципом верховенства права.

«МУС как суд, действующий по нормам статутного права, продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права», - цитирует отрывок из заявления Международного уголовного суда агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 10 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил МУС и его сотрудникам санкциями за расследование в отношении Соединенных Штатов и Израиля. Как выяснилось, Вашингтон готов принять «любые необходимые меры» для того, чтобы суд прекратил расследовать преступления американских военных в Афганистане.

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