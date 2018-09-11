Сотрудница супермаркета в США съела ветчины на $9 тысяч

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-11T12:36:27+03:00

Сотрудница супермаркета не отказывала себе в удовольствии съесть несколько ломтиков бесплатной ветчины, теперь предстанет перед судом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восемь лет женщина каждый день тайком брала себе к обеду несколько ломтиков, теперь ей грозит обвинение в краже в особо крупном размере

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Сотрудница одного из супермаркетов в американском штате Огайо «объела» магазин, в котором работала восемь лет, на девять тысяч долларов. Как выяснилось, женщина каждый день тайком отрезала себе к обеду три-четыре ломтика ветчины на бутерброды, но однажды ее уличили в воровстве.

Администрация магазина умножила стоимость трех-четырех кусочков ветчины на количество ее рабочих дней за восемь лет и получила сумму причиненного ущерба – девять тысяч. Владельцы торговой точки подали заявление в полицию, обвинив даму в краже в особо крупном размере и, разумеется, требуя возместить ущерб за съеденное мясо.

Об этой истории уже несколько дней пишут все местные издания. Журналисты гадают: сядет ли мелкая воровка надолго за тяжкое преступление (кражу в особо крупном размере).

Окружной шериф счел необходимым разъяснить ситуацию. На своей странице в соцсети он написал, что действительно принял заявление от администрации супермаркета и передал его в прокуратуру, но подозреваемую в регулярных кражах на рабочем месте сотрудницу не арестовывал. Кроме того, он уверен, что когда прокуроры во всем разберутся, вряд ли выдвинут женщине обвинения в тяжком преступлении, передает РИА Новости.