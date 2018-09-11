Хабиб Нурмагомедов отключил в "Инстаграме" комментарии после словесной перепалки с Тимати и Кридом

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-11T13:25:07+03:00

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В сети продолжает разгораться открытый конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и звездами российской эстрады - Тимати и Егором Кридом. Чемпион UFC в легком весе, боец ММА, отключил в своих последних постах возможность оставлять комментарии.

Это произошло после того, как между артистами лейбла Black Star и спортсменом возникла дискуссия после отмены концертов Крида в Дагестане. Боец разместил пост в своем Инстаграм, где написал, что отмена концерта - "не велика потеря".

Подписчики личного Инстаграма Хабиба Нурмагомедова негодуют по поводу отключения комментариев, спрашивая о причинах такого решения в более старых постах.

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