2018-09-11T13:25:07+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов отключил в "Инстаграме" комментарии после словесной перепалки с Тимати и Кридом

Конфликт бойца ММА продолжается развиваться
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конфликт бойца ММА продолжается развиваться.Конфликт бойца ММА продолжается развиваться.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В сети продолжает разгораться открытый конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и звездами российской эстрады - Тимати и Егором Кридом. Чемпион UFC в легком весе, боец ММА, отключил в своих последних постах возможность оставлять комментарии.

Это произошло после того, как между артистами лейбла Black Star и спортсменом возникла дискуссия после отмены концертов Крида в Дагестане. Боец разместил пост в своем Инстаграм, где написал, что отмена концерта - "не велика потеря".

Подписчики личного Инстаграма Хабиба Нурмагомедова негодуют по поводу отключения комментариев, спрашивая о причинах такого решения в более старых постах.

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