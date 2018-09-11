Хабиб Нурмагомедов отключил в "Инстаграме" комментарии после словесной перепалки с Тимати и Кридом
В сети продолжает разгораться открытый конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и звездами российской эстрады - Тимати и Егором Кридом. Чемпион UFC в легком весе, боец ММА, отключил в своих последних постах возможность оставлять комментарии.
Это произошло после того, как между артистами лейбла Black Star и спортсменом возникла дискуссия после отмены концертов Крида в Дагестане. Боец разместил пост в своем Инстаграм, где написал, что отмена концерта - "не велика потеря".
Подписчики личного Инстаграма Хабиба Нурмагомедова негодуют по поводу отключения комментариев, спрашивая о причинах такого решения в более старых постах.
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