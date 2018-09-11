Ветераны боевых действий будут служить в военкоматах

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-11T13:31:07+03:00

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В Минобороны решили судьбу военнослужащих, которые получили травмы и ранения. Они будут направляться на военную службу в военкоматы. Соответствующий документ разработан в военном ведомстве, он внесет поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.

Речь идет об офицерах, которые в реальности знают положение дел в армии и помогут улучшить работу военкоматов.

Эксперты отмечают, что изменение поможет офицерам, получившим контузии и ранения, остаться на службе. Значит, люди получат социальные гарантии и смогут остаться работать в привычной области.

Планируется, что поправки будут утверждены уже в декабре 2019 года.

Минобороны собирается также снизить требования к здоровью офицеров, поступающих в военные учебные заведения для того, чтобы заниматься наукой. В ординатуру и адъюнктуру смогут попасть военнослужащие после не очень тяжелых ранений, травм, переломов, если врачебная комиссия вынесет положительное решение. Соответствующие поправки в приказ министра обороны № 770 от 20 октября 2014 года уже подготовлены. Изменения позволят офицерам с большим опытом, в том числе боевым, повысить уровень своего образования и передать знания молодому поколению

Ранее в Минобороны сообщали, что требования к здоровью офицеров, поступающих в военные учебные заведения для того, чтобы заниматься наукой, будут снижены. Претендовать на места в образовательных учреждениях военнослужащие даже после не очень тяжелых ранений, травм, переломов, если врачебная комиссия вынесет положительное решение, пишет газета «Известия».