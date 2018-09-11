Си Цзиньпин отметил позитивные изменения в облике Владивостока

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-11T13:47:45+03:00

По словам главы КНР, он с большим удовольствием принимает участие в ВЭФ-2018

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась ранее во вторник, 11 сентября, во Владивостоке, признался, что с большим удовольствием принимает участие в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018).

Также он отметил перемены к лучшему в облике Владивостока. «Это говорит о том, что за эти восемь лет под вашим руководством в городе произошли огромные перемены», - сказал китайский лидер.

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул, что за последние четыре месяца он уже три раза встречался с российским лидером. По мнению политика, такая интенсивность контактов «свидетельствует о высоком уровне и особом характере российско-китайских отношений», сообщает сайт Кремля. При этом председатель КНР заявил, что до конца года планирует провести еще ряд переговоров с Путиным.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент РФ в ходе встречи с Цзиньпином назвал доверительными отношения между Россией и Китаем и отметил рост товарооборота между нашими странами.