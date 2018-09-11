2018-09-11T14:17:57+03:00
Происшествия

В Шереметьево задержали мужчину, перевозившего 20 змей

Изъятых пресмыкающихся отправили в центр передержки диких животных
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Змей, изъятых в аэропорту Шереметьево, уже отправили в центр передержки диких животныхЗмей, изъятых в аэропорту Шереметьево, уже отправили в центр передержки диких животныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали 10 сентября мужчину, который перевозил змей. Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. Как рассказал сам мужчина, он купил их на международной выставке в Германии.

- Рептилии находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади. Документов на пресмыкающихся не было предоставлено, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Змей, изъятых в аэропорту Шереметьево, уже отправили в центр передержки диких животных Департамента природопользования

- В данный момент змеи находятся в центре Простар+ на карантине. Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации ядовитых видов нет, - уточнили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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