В Шереметьево задержали мужчину, перевозившего 20 змей
В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали 10 сентября мужчину, который перевозил змей. Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. Как рассказал сам мужчина, он купил их на международной выставке в Германии.
- Рептилии находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади. Документов на пресмыкающихся не было предоставлено, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Змей, изъятых в аэропорту Шереметьево, уже отправили в центр передержки диких животных Департамента природопользования
- В данный момент змеи находятся в центре Простар+ на карантине. Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации ядовитых видов нет, - уточнили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.