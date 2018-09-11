2018-09-11T14:19:34+03:00
Общество

Россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления

А вот ограничивать себя в употреблении макарон, картофеля и мучных изделий большинство опрошенных не стали бы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне готовы отказаться от лапши, супов, пюре и каш, которые надо лишь залить кипяткомРоссияне готовы отказаться от лапши, супов, пюре и каш, которые надо лишь залить кипяткомФото: Олег ЗОЛОТО
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Большинство россиян (54,8%) заявили о готовности полностью отказаться от употребления в пищу сухих супов, лапши и пюре быстрого приготовления. При этом поступать так с картофелем, макаронами и мучными изделиями наши соотечественники пока не намерены.

Результаты опроса исследовательского холдинга Romir показали, что в настоящий момент более половины россиян стараются следить за своим питанием, а потому отдают предпочтение легкой и нежирной пище.

Именно поэтому многие респонденты (47%) ограничивают себя в употреблении еды с высоким содержанием холестерина и продуктах, которые для готовности необходимо заливать кипятком. Отказаться от таких супов и каш быстрого приготовления оказались не готовы всего около 14,4% опрошенных.

Стоит отметить, что многие россияне стараются употреблять поменьше сладкого. Таких было насчитано почти 40%, еще четверть опрошенных оказались не готовы отказываться от лакомств.

Третьим по популярности пищевым ограничением стали полуфабрикаты. Речь идет о пельменях, замороженных котлетах и овощах. Более 35% россиян стараются не включать их в свой рацион, а 9,4% заявили, что вообще не признают такую еду. Однако, несмотря на это, 42% респондентов признались, что пока не готовы полностью отказаться от покупки полуфабрикатов.

Примечательно, что именно хлеб и картошка, без которых нашим соотечественникам так сложно обходиться, занимают прочное место в рационе среднестатистического россиянина. Сайт kp.ru писал о том, что именно их употребление Минздрав советовал несколько сократить, уделив внимание рыбе, овощам и фруктам.

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