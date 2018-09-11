В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-11T14:43:07+03:00

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в местные клиники Фото: REUTERS

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Не менее 35 человек стали жертвами взрыва бензовоза в Нигерии. Инцидент произошел в штате Насарава в центральной части в центральной части страны.

Сообщается, что бензовоз взорвался неподалеку от заправочной станции. В результате происшествия погибли несколько десятков человек, травмы и ранения различной степени тяжести получили еще около сотни свидетелей события. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя службы спасения Усмана Ахмеда.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварии с участием бензовоза. ДТП произошло на дороге по направлению к столице страны Абуджу.

Как отметил Усман Ахмер, большинство погибших и пострадавших оказались на месте ЧП из любопытства. Они оказались в опасной близости от машин, из-за чего их задело взрывной волной. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в местные клиники, передает сайт «Свободная пресса».