Глава ВЦИОМ рассказал, в какой месяц россияне наиболее несчастны

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-11T14:49:45+03:00

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Чаще всего россияне грустят именно в феврале, а не осенью, как это обычно принято считать. К таким выводам пришел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, который накануне выступил на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Самый "несчастный" месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают. Я на самом деле никаких особых депрессионных приступов этой осенью не ожидаю. У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъём. Тут не до депрессии", — цитирует телеканал RT руководителя ВЦИОМ.

Говоря о грустных настроениях среди россиян, нельзя не упомянуть и нашу национальную особенность - отсутствие улыбок. Еще до недавнего времени многие иностранцы были уверены, что русские вообще не умеют проявлять радость, но постепенно этот миф стал развеиваться.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в загадочной душе нашего человека решил разобраться специалист по когнитивной лингвистике Иосиф Стернин. Он выяснил, почему россияне так мало улыбаются, и что нужно сделать, чтобы заслужить улыбку.