Кремль не воспринял всерьез сообщения о возможной атаке США по силам РФ в Сирии

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-11T15:00:53+03:00

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В Кремле прокомментировали ранее появившуюся в американских СМИ статью о возможных ударах США по российским силам в Сирии.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не воспринимает серьезно подобные сообщения. При этом он подчеркнул, что в таких случаях наша страна предпочитает ориентироваться на официальные заявления.

«Мы не воспринимаем больше серьезно сообщения СМИ, потому что они полностью дискредитировали (себя). Ориентируемся на официальные заявления», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 11 сентября, стало известно о том, что в сирийском городе Идлиб боевики начали съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями арабской республики.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон уже использовал подобные «химатаки» в качестве повода для атаки на сирийские правительственные объекты. К примеру, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция «ответили» на возможное применение химического оружия в городе Дума. Всего союзники тогда выпустили 103 ракеты.