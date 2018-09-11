Тони Роббинс снова выступит в России

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-11T15:06:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В России планируется организовать второе выступление Тони Роббинса. Бизнес-тренер может приехать с еще одним семинаром уже в следующем году.

Организаторы мероприятия обещают учесть ошибки прошедшего мероприятия и устранить их. Кроме того, учитывая ажиотаж, специалисты планируют организовать в 2019 году более масштабную встречу. Семинар хотят перенести в зал на 40-70 тысяч человек, таким образом аудитория сможет вырасти в 2-3 раза.

«В следующем году обязательно [привезем Тони Роббинса]. Теперь только [зал будет] тысяч на 40 или на 70. Это будет однодневное событие. Я надеюсь, что к этому моменту у всех уже будет твердое понимание того, кто такой Тони», — приводит слова одного из организаторов мероприятия Григория Аветова телеканал «360».

Отметим, что в этом году на Тони Роббинса пришли посмотреть и послушать его советов 26 тысяч человек. Однако с учетом случившегося резонанса, не исключено в следующий раз на выступление бизнес-гуру захочет прийти еще больше народу.