2018-09-11T15:22:39+03:00
Экономика

Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»

Стокгольм уже не может отозвать решение по прокладке трубы
Дарья ИВАШКИНА
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Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Посол Швеции в Москве Петер Эриксон прокомментировал заявление шведских политических партий о намерении заблокировать строительство газопровода «Северный поток - 2».

По словам дипломата, Стокгольм уже не может остановить реализацию проекта. При этом он пояснил, что в настоящее время у шведских властей нет возможности отозвать решение по прокладке трубы в международных водах своей экономической зоны.

«Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока - 2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет», - сказал Эриксон в интервью РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, еще в июне Швеция одобрила строительство «Северного потока - 2» в своей части Балтийского моря. А в сентябре политики этой скандинавской страны начали выступать против проекта.

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