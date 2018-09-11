Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-11T15:45:31+03:00

‍К тому времени следствие планирует уже направить дело в суд для рассмотрения по существу

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Во вторник, 11 сентября, Мосгорсуд принял решение продлить домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, которые обвиняются в хищении средств, выделенных министерством культуры России на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Так, обоим фигурантам запретили выходить из дома до 19 октября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следствия, посчитав их вполне обоснованными, передает «Интерфакс».

При этом, как стало известно, до 19 октября следствие планирует направить дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, режиссера Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге, где он участвовал в съемках фильма о Цое. Затем же его доставили на допрос в Москву. А уже на следующий день, 23 августа, Басманный суд столицы поместил худрука «Гоголь-центра» под домашний арест.