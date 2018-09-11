СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-11T16:06:08+03:00

О том, что умер экс-глава Пенсионного фонда России Александр Куртин, сообщили в самом ПФР

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Во вторник, 11 сентября, стало известно о том, что умер экс-глава Пенсионного фонда России Александр Куртин. Как выяснилось, он ушел из жизни в возвасте 70-ти лет.

Печальную новость журналистам сообщили в самом ПФР, назвав усопшего «одним из ключевых людей в истории фонда» и «высочайшим профессионалом в своем деле». Также в ведомстве подчеркнули, что Куртин «прошел с Пенсионным фондом все основные вехи в его истории».

«Пенсионный фонд России с прискорбием сообщает, что 11 сентября <...> ушел из жизни Александр Куртин - первый председатель правления ПФР и один из ключевых людей в истории фонда, посвятивший долгие годы работе на благо пенсионной системы страны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ПФР.

СПРАВКА «КП»

Александр Куртин стоял у истоков создания Пенсионного фонда России. Он возглавил ПФР сразу после его учреждения в 1991 году и руководил им до 1993 года. Затем же он несколько лет занимался развитием негосударственного пенсионного обеспечения в нашей стране. А в 1998 году занял пост первого заместителя председателя правления фонда и оставался в этой должности вплоть до конца 2017 года.