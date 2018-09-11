В Сети не разделили восторг Порошенко от "драйвового видео" украинских танкистов
Президент Украины Петр Порошенко продолжает восхищаться украинскими Вооруженными силами, которые он сам уже неоднократно называл "самыми мощными в мире". В этот раз главу государства привел в восторг видеоролик, снятый танкистами 93 бригады.
"Натолкнулся в интернете на драйвовое видео наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы — олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неминуема. Траки — сила", — заявил Порошенко в подписи к видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Однако многие подписчики политика не спешили разделять его восторг. Так, отдельные пользователи указали на то, что герои ролика не соблюдают элементарные армейские правила порядка, а ствол танка выглядит ржавым и неухоженным. Кроме того, в какой-то момент перед объективом появляется солдат в шлеме и обычной майке с шортами вместо военной экипировки.
В Сети высмеяли драйвовое видео украинских танкистов от Порошенко. В Сети высмеяли драйвовое видео украинских танкистов от Порошенко
"Беда, ствол ржавый, танкисты без спецодежды. Совсем денег на армию нет? На банку краски и шаровары?", - недоумевает Артур Аветисов.
Его позицию поддерживает пользователь под ником Serhiy Poliakov, который указывает еще и на то, что танкисты должны стрелять не по "своей земле", а по мишеням на полигоне, и не портить асфальт непрорезиненными гусеницами.
"Все же, Порошенко - людоед. Восхищаться убийством своих же граждан - это запредельно", - добавила Татьяна Утрчаненко-Казак.
Нашлись и те, кто посоветовали президенту показать это видео его европейским партнерам. Пользователи уверены, что такие кадры вызовут лишь смех западных политиков.
Стоит отметить, что это первый раз, когда в Сети высмеивают действия Порошенко. Так, в конце августа глава государства посетил квартиру якобы проукраинской жительницы Авдеевки, но на холодильнике у женщины внимательные интернет-пользователи заметили магнит с российским триколором, передает сайт kp.ru.
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