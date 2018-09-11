Российский руфер забрался на здание самого охраняемого банка в Колумбии за 10 минут

СЕГОДНЯ 17:26 2018-09-11T17:26:37+03:00

Российский руфер забрался на здание самого охраняемого банка в Колумбии. ФОТО: https://vk.com/pavel_gogulan?z=photo73235636_456241215%2Falbum73235636_00%2Frev Фото: СОЦСЕТИ

Парень без страховки залез на 12-этажное здание, за что был задержан и доставлен в суд

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В городе Медельин в Колумбии задержали россиянина за его опасное увлечение. Парень без страховки поднялся по стене 12-этажного здания, которое является самым охраняемым банком в городе.

Очевидцами ловкости россиянина стали десятки человек, в том числе спасатели и полицейские, которые арестовали хулигана, как только он оказался в безопасном месте.

Известно, что молодого человека зовут Павел Гогулан. Свою цель – дом на северо-западе города, руфер выбрал накануне, а сегодня виртуозно покорил здание. Чтобы забраться на крышу потребовалось всего 10 минут.

Разбирательство заняло несколько часов, после чего экстримала отпустили. О случившемся он написал на своей страничке «ВКонтакте».

- Добби свободен. На мое задержание прибыло 10 полицейских и 8 охранников на 6 машинах. Из-за того, что здание было банком, посиделкой в обезьяннике я не отделался. Меня отвезли в суд. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше, — россиян.

Кстати, за плечами руфера 120-этажное офисное здание в Мехико. Тогда правоохранительные органы не стали наказывать отчаянного туриста, сообщает "Пятый канал".