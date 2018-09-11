2018-09-11T18:49:59+03:00
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"

Теперь девушкам разрешены ежедневные двухчасовые прогулки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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18-летняя Анна Павликова. ФОТО Никеричев Андрей / АГН Москва18-летняя Анна Павликова. ФОТО Никеричев Андрей / АГН Москва
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Срок ареста фигуранток дела об экстремистской организации "Новое величие" 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик был продлен еще на 3 месяца. Такое решение во вторник, 11 сентября, принял Дорогомиловский суд.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 13 декабря", - сказала судья Ольга Быковская.

Представитель СК РФ настаивал на продлении домашнего ареста в связи с тем, что следственные действия по данному делу не завершены, а все его фигуранты так и не были окончательно установлены. Сейчас в материалах дела значатся всего 10 человек.

Адвокаты девушек, в свою очередь, просили заменить действующую меру пресечения на подписку о невыезде или хотя бы разрешить Павликовой и Дубовик посещать бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе.

В результате суд из "принципов гуманизма" разрешил фигуранткам дела совершать ежедневные двухчасовые ежедневные прогулки, но лишь с 13:00 до 15:00, передает ТАСС.

Напомним, что все десять активистов движения "Новое величие" были арестованы 16 мая по обвинению в организации экстремистского сообщества. Так, девушки якобы создали интернет-сайт, пользователи которого позже создали там свою политическую программу, устав и осуществляли призывы к насильственной смене политического режима, передает сайт kp.ru.

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