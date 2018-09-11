2018-09-11T19:11:20+03:00
Политика

Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона

В ближайшее время соответствующие запросы будут направлены в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Наталья ПоклонскаяДепутат Наталья ПоклонскаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Комиссия Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах российских депутатов проверит пятерых из них на предмет соблюдения положений антикоррупционного законодательства. Такое заявление сделала глава объединения Наталья Поклонская.

"Решение о проведении проверки принято в отношении пяти депутатов ", - сказала народная избранница.

Она подчеркнула, что все необходимые документы и запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Росфинмониторинг уже на этой неделе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что еще весной этого года в Госдуме предложили лишать депутатов мандата за несоответствие заявленных и реальных доходов и расходов, а все их материальные блага, купленные на сомнительные средства, конфисковывать и вносить средства в государственную казну. Заниматься этими процессами должна специальная комиссия, которую сейчас возглавляет именно Наталья Поклонская.

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