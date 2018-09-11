Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Комиссия Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах российских депутатов проверит пятерых из них на предмет соблюдения положений антикоррупционного законодательства. Такое заявление сделала глава объединения Наталья Поклонская.
"Решение о проведении проверки принято в отношении пяти депутатов ", - сказала народная избранница.
Она подчеркнула, что все необходимые документы и запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Росфинмониторинг уже на этой неделе, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что еще весной этого года в Госдуме предложили лишать депутатов мандата за несоответствие заявленных и реальных доходов и расходов, а все их материальные блага, купленные на сомнительные средства, конфисковывать и вносить средства в государственную казну. Заниматься этими процессами должна специальная комиссия, которую сейчас возглавляет именно Наталья Поклонская.