Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона

СЕГОДНЯ 19:08 2018-09-11T19:11:20+03:00

В ближайшее время соответствующие запросы будут направлены в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг

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Комиссия Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах российских депутатов проверит пятерых из них на предмет соблюдения положений антикоррупционного законодательства. Такое заявление сделала глава объединения Наталья Поклонская.

"Решение о проведении проверки принято в отношении пяти депутатов ", - сказала народная избранница.

Она подчеркнула, что все необходимые документы и запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Росфинмониторинг уже на этой неделе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что еще весной этого года в Госдуме предложили лишать депутатов мандата за несоответствие заявленных и реальных доходов и расходов, а все их материальные блага, купленные на сомнительные средства, конфисковывать и вносить средства в государственную казну. Заниматься этими процессами должна специальная комиссия, которую сейчас возглавляет именно Наталья Поклонская.