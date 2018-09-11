В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-11T19:25:42+03:00

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Организация Объединенных Наций в настоящий момент особенно остро нуждается в дополнительных средствах, необходимых для оказания срочной помощи сирийским беженцам. Речь идет о сумме в несколько сотен миллионов долларов. Такое заявление сделал пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох.

"Порядка 270 млн долларов срочно необходимы для того, чтобы наиболее незащищённые сирийские беженцы и внутренне перемещённые лица не остались без жизненно необходимой защиты и поддержки в этом году. Эта сумма включает срочную подготовку к зиме", — говорится в тексте, опубликованном на сайте УВКБ.

Там же отмечается, что сейчас в регионе насчитывается более 5,6 млн беженцев из САР, из которых порядка 2,6 млн – дети. Поэтому организации нужны средства не только на продукты и утепление домов, но и на оказание мигрантам правовой защиты, медицинской помощи.

Всего требуется порядка 1,97 млрд долларов. Этой суммы хватит на оказание помощи всем беженцам до конца 2018 года.

Напомним, что сейчас организациям, находящимся в системе ООН, запрещено участвовать в восстановлении Сирии. О такой тайной директиве секретариата объединения стало известно российским властям в конце августа, передает сайт kp.ru.