Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных

СЕГОДНЯ 19:46 2018-09-11T19:46:28+03:00

Жители незалежной так и не смогли отказаться от соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Яндекса"

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Запрещённые на Украине еще в прошлом году российские сайты остаются одними из самых популярных среди жителей этой страны. Такие результаты показали исследования интернет-ассоциации Factum Group.

Оказалось, что украинцы так и не смогли отказаться от использования российской социальной сети "Вконтакте", которая заняла четвертое место в рейтинге посещаемости, а также от сервисов "Яндекса", оказавшихся на восьмой строчке топ-10. Вошел в список и сайт "Одноклассники", который расположился на девятой позиции, пишут "Украинские новости".

Напомним, что в мае 2017-го президент незалежной Петр Порошенко одобрил предложение Совета нацбезопасности о введении запрета на доступ к российским соцсетям, а также всем сервисам "Яндекса" и "Mail.ru".

Тогда под удар попали также "Лаборатория Касперского" и компания "Dr Web". Кроме того, было заблокировано вещание и закрыт доступ к таким СМИ, как "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, "Звезда", ТНТ и "Россия Сегодня", передает сайт kp.ru.