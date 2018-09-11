Небензя заявил в ООН о наличии доказательств подготовки провокации в Сирии

СЕГОДНЯ 20:21 2018-09-11T20:21:36+03:00

По данным постпреда РФ, инсценировку готовят противники Дамаска, которые рассчитывают на поддержку иностранных покровителей

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У России есть неопровержимы доказательства подготовки боевиками провокации с использованием "химоружия" в сирийском Идлибе. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности организации.

По его словам, за подготовкой инсценировки химатаки стоят противники Дамаска, которые надеются на получение силовой поддержки зарубежных покровителей.

"У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", - подчеркнул Небензя.

При этом, он высказал уверенность в том, что сами сирийские власти не собираются применять запрещенные вещества - у них просто нет химического оружия.

"Еще раз просим нас услышать - применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически - ущербно. Ведь это было бы приглашением западной тройке нанести удары по Сирии", - цитирует ТАСС постпреда.

Напомним, что во вторник, 11 сентября, жители Идлиба рассказали сотрудникам Центра по примирению враждующих сторон о начале съемок постановочного видеоролика о последствиях "химатаки". Так, еще утром в Джиср-эш-Шугур прибыли представители нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского СМИ, передает сайт kp.ru.