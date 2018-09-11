Синоптики предупредили о снижении температуры в Подмосковье до нуля градусов

СЕГОДНЯ 20:41 2018-09-11T20:41:19+03:00

При этом уже на следующей неделю в столичный регион придет настоящее бабье лето

Изменить размер текста: A A

В ближайшую неделю столбики термометров в Московском регионе ночью могут опускаться до нулевой отметки. Речь идет, прежде всего, об отдаленных районах Подмосковья. Такой прогноз сделал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ночью может быть где-то в Подмосковье, на окраине где-то, возможно понижение температуры до нуля градусов, вероятность этого, по моей оценке, процентов десять", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в то же время в столицу придет антициклон, который принес с собой настоящее бабе лето. Днем будет солнечно и тепло, а вот в темное время суток и при открытом небосводе возможно выхолаживание у земли. Ожидается такое похолодание в ночь с четверга на пятницу, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что начало следующей недели также, вероятнее всего, порадует москвичей сухой и солнечной погодой. Температура воздуха будет держать на уровне выше +20 градусов.