В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии

СЕГОДНЯ 20:54 2018-09-11T20:54:14+03:00

Дамаск продолжают обвинять в осуществлении "химатак", хотя полное уничтожение республикой запрещенного оружия уже давно доказано

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Министерство иностранных дел России предостерегло США и их союзников от осуществления новых опасных шагов в Сирии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Несмотря на то, что Технический секретариат ОЗХО уже неоднократно подтверждал полное уничтожение под международным контролем военно-химического потенциала Сирии, на Дамаск вновь обрушился шквал обвинений и угроз в связи с его якобы намерением применить отравляющие химвещества в провинции Идлиб", - говорится в ответе дипломата.

В связи с этим российская сторона призывает Вашингтон огласить список объектов, которые, по мнению американцев, имеют отношение к хранению или производству химикатов, и передать их в Организацию по запрещению химического оружия. Это позволит экспертам провести все необходимые инспекции и доказать отсутствие запрещенных веществ на территории САР.

"Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", - подытожили в МИД.

Напомним, что Соединенные Штаты пообещали нанести ракетные удары в случае появления информации о проведении химатаки на территории Сирии.

Между тем, накануне стало известно, что боевики уже приступили к съемкам постановочных видеороликов, которые позволят Вашингтону обвинить Дамаск в нападении на собственный народ, передает сайт kp.ru.