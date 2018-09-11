В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии
Министерство иностранных дел России предостерегло США и их союзников от осуществления новых опасных шагов в Сирии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Несмотря на то, что Технический секретариат ОЗХО уже неоднократно подтверждал полное уничтожение под международным контролем военно-химического потенциала Сирии, на Дамаск вновь обрушился шквал обвинений и угроз в связи с его якобы намерением применить отравляющие химвещества в провинции Идлиб", - говорится в ответе дипломата.
В связи с этим российская сторона призывает Вашингтон огласить список объектов, которые, по мнению американцев, имеют отношение к хранению или производству химикатов, и передать их в Организацию по запрещению химического оружия. Это позволит экспертам провести все необходимые инспекции и доказать отсутствие запрещенных веществ на территории САР.
"Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", - подытожили в МИД.
Напомним, что Соединенные Штаты пообещали нанести ракетные удары в случае появления информации о проведении химатаки на территории Сирии.
Между тем, накануне стало известно, что боевики уже приступили к съемкам постановочных видеороликов, которые позволят Вашингтону обвинить Дамаск в нападении на собственный народ, передает сайт kp.ru.
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