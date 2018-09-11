2018-09-11T21:33:17+03:00
Происшествия

Более 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане

Террорист подорвал себя в толпе протестующих, собравшихся в провинции Нангархар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Точное число погибших и пострадавших будет известно позднееТочное число погибших и пострадавших будет известно позднееФото: REUTERS
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По меньшей мере 50 человек погибли в результате теракта в афганской провинции Нангархар на востоке страны.

Инцидент произошел в районе Мохманд Дара во вторник, 11 сентября. Террорист-смертник пробрался в толпу протестующих, которые требовали уволить командира полицейского отделения района Ачин, и привел взрывное устройство в действие.

В результате, по данным заместителя главы провинциального совета, погибли более полусотни человек. Между тем, в местном управлении общественного здравоохранения сообщают лишь о 32 жертвах теракта и еще 128 раненых, передает телеканал TOLOnews.

Напомним, что ранее в этот вторник некая экстремистская группировка также выпустила несколько ракет в направлении Кабула. Все три снаряда взорвались в нежилой местности, а потому обошлось без жертв и разрушений, передает сайт kp.ru.

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