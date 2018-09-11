Китай запросит в ВТО право на введение санкций в отношении США

СЕГОДНЯ 22:02 2018-09-11T22:02:30+03:00

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Китай намерен ввести в отношении США экономические санкции, которые станут ответом на несоблюдение Вашингтоном решений антидемпингового дела. Однако перед этим Пекин запросит соответствующее разрешение у Всемирной торговой организации.

В повестке дня заседания Органа по разрешению споров, которое пройдет 21 сентября., говорится о том, что запрос будет направлен уже на следующей неделе.

"Китай просит ВТО о разрешении принять ответные меры в отношении США", - говорится в пресс-службе организации.

Отмечается, что речь идет о компенсациях, приостановке уступок и введении пошлин на общую сумму в 7,043 млрд долларов в год. Они коснутся поставляемых в Китай американских товаров, передает ТАСС.

Напомним, что КНР уже не раз обращалась в ВТО с жалобами на США. Так, например, в августе этого года поводом для направления иска стали 30-процентные пошлины, установленные властями США на импорт китайских фотоэлементов и солнечных батарей, передает сайт kp.ru.