В Киеве предложили привлечь НАТО к задержанию российских судов в Босфоре

СЕГОДНЯ 22:20 2018-09-11T22:20:52+03:00

Киев может обратиться к странам НАТО, чтобы те задерживали российские суда в Босфоре Фото: REUTERS

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Киев может обратиться к странам-членам НАТО с просьбой оказать содействие украинским пограничникам в задержании российских судов в проливе Босфор. Такое заявление сделала глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Надо думать экономически – что делать, если эта блокада продлится? Возможно, просить страны-члены НАТО чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор, через Черное море", - сказала народная избранница.

По ее словам, при таком раскладе украинские пограничники смогут задерживать корабли "враждебной" страны на 10-30, а то и более дней. Именно это должно стать "ответом" Киева на действия россиян в Азовском море, передает "Пятый".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине уже планировали обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН и в НАТО. Тогда причиной стала необходимость организации военного сопровождения судов незалежной в Азовском море.