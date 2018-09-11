Небензя заявил, что в угрозах Запада об атаках в Сирии появились нюансы

11 Сент. 23:14 2018-09-11T23:14:59+03:00

Постпред РФ в ООН отметил, что коалиция уже не связывает сою готовность нанести удар по силам САР с возможным применением химоружия

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В угрозах коалиции во главе США нанести удар по Сирии появились новые нюансы. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, западные партнеры озвучили «конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России,», которые уже не привязаны к возможному применению химического оружия.

«Ещё в пятницу, когда мы обсуждали этот вопрос, я слышал, как в позиции наших западных партнёров появились нюансы. Предупреждения звучали уже о том, что сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе, если начнётся военная операция в Идлибе», - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он обратил внимание на то, что коалиция пытается подменить понятия «военная операция» и «антитеррористическая операция», и подчеркнул, что Россия ведет речь о борьбе с террористами, передает ТАСС.

«Мы хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии. Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей членов коалиции, так и в ходе сегодняшнего заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадёживают», - отметил постпред РФ в ООН.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 сентября, на переговорах с руководителями Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин повторил предупреждение о готовящихся боевиками исламских радикальных организаций провокаций с применением «химического оружия» якобы правительственными сирийскими военными.

Ранее об этом сообщило министерство обооны России. По данным ведомтства, Запад готовит повод для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.