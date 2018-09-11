2018-09-11T23:14:59+03:00
Политика

Небензя заявил, что в угрозах Запада об атаках в Сирии появились нюансы

Постпред РФ в ООН отметил, что коалиция уже не связывает сою готовность нанести удар по силам САР с возможным применением химоружия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В угрозах коалиции во главе США нанести удар по Сирии появились новые нюансы. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, западные партнеры озвучили «конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России,», которые уже не привязаны к возможному применению химического оружия.

«Ещё в пятницу, когда мы обсуждали этот вопрос, я слышал, как в позиции наших западных партнёров появились нюансы. Предупреждения звучали уже о том, что сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе, если начнётся военная операция в Идлибе», - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он обратил внимание на то, что коалиция пытается подменить понятия «военная операция» и «антитеррористическая операция», и подчеркнул, что Россия ведет речь о борьбе с террористами, передает ТАСС.

«Мы хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии. Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей членов коалиции, так и в ходе сегодняшнего заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадёживают», - отметил постпред РФ в ООН.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 сентября, на переговорах с руководителями Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин повторил предупреждение о готовящихся боевиками исламских радикальных организаций провокаций с применением «химического оружия» якобы правительственными сирийскими военными.

Ранее об этом сообщило министерство обооны России. По данным ведомтства, Запад готовит повод для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США обвинили Россию и Сирию в информационной кампании против «Белых касок»
Рябков: Россия с Ираном продолжат борьбу с экстерриториальными санкциями США
Трамп ввел в Виргинии режим ЧС из-за приближения урагана «Флоранс»
"Клоун!": Телеведущий Норкин выгнал украинского эксперта‍ из студии
В Киеве предложили привлечь НАТО к задержанию российских судов в Босфоре
Китай запросит в ВТО право на введение санкций в отношении США
Лавров примет участие в возглавляемом Трампом заседании Совбеза ООН
Более 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане
Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23 годах "оккупации" полуострова Украиной
В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии
Синоптики предупредили о снижении температуры в Подмосковье до нуля градусов
Небензя заявил в ООН о наличии доказательств подготовки провокации в Сирии
Россия взяла у Китая в кредит более 122 млрд рублей
Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных
В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам