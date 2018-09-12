2018-09-12T00:01:15+03:00
Политика

Рябков: Россия с Ираном продолжат борьбу с экстерриториальными санкциями США

Зам главы МИД РФ считает, что США пытаются сорвать сделку с Тегераном в угоду собственным геополитическим мотивам
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Россия и Иран продолжат бороться с экстерриториальными санкциями США, а также с из попытками сорвать сделку по иранской ядерной программе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем, другими государствами, для того чтобы выстроить, если хотите, эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций» - цитирует замминистра «Российская газета».

Рябков подчеркнул, что Вашингтон пытается сорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно». Он выразил уверенность в том, что Тегеран не пойдет на нарушение условий СВПД.

«Не думаю, что иранцы сделают решающий шаг и просто сметут эту договоренность. Это не отвечало бы интересам Ирана», — подчеркнул зам главы МИД РФ.

Он считает, что если Иран и предпримет определенные шаги по коррекции исполнения договоренности в рамках СВПД, то только в ответ на новый крупный сбой или преднамеренное обострение ситуации, возможно со стороны США.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

До этого США 8 мая объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США обвинили Россию и Сирию в информационной кампании против «Белых касок»
Трамп ввел в Виргинии режим ЧС из-за приближения урагана «Флоранс»
Небензя заявил, что в угрозах Запада об атаках в Сирии появились нюансы
"Клоун!": Телеведущий Норкин выгнал украинского эксперта‍ из студии
В Киеве предложили привлечь НАТО к задержанию российских судов в Босфоре
Китай запросит в ВТО право на введение санкций в отношении США
Лавров примет участие в возглавляемом Трампом заседании Совбеза ООН
Более 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане
Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23 годах "оккупации" полуострова Украиной
В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии
Синоптики предупредили о снижении температуры в Подмосковье до нуля градусов
Небензя заявил в ООН о наличии доказательств подготовки провокации в Сирии
Россия взяла у Китая в кредит более 122 млрд рублей
Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных
В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам