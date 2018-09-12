Рябков: Россия с Ираном продолжат борьбу с экстерриториальными санкциями США

СЕГОДНЯ 00:01 2018-09-12T00:01:15+03:00

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Россия и Иран продолжат бороться с экстерриториальными санкциями США, а также с из попытками сорвать сделку по иранской ядерной программе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем, другими государствами, для того чтобы выстроить, если хотите, эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций» - цитирует замминистра «Российская газета».

Рябков подчеркнул, что Вашингтон пытается сорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно». Он выразил уверенность в том, что Тегеран не пойдет на нарушение условий СВПД.

«Не думаю, что иранцы сделают решающий шаг и просто сметут эту договоренность. Это не отвечало бы интересам Ирана», — подчеркнул зам главы МИД РФ.

Он считает, что если Иран и предпримет определенные шаги по коррекции исполнения договоренности в рамках СВПД, то только в ответ на новый крупный сбой или преднамеренное обострение ситуации, возможно со стороны США.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

До этого США 8 мая объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе.