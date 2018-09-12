США обвинили Россию и Сирию в информационной кампании против «Белых касок»

СЕГОДНЯ 00:25 2018-09-12T00:25:41+03:00

В Госдепе назвали ложными обвинения в инсценировке этой организацией химатаки в Думе

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Вашингтон считает, что Россия и Сирия начали дезинформационную кампанию против общественной организации «Белые каски». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять «Белые каски» в рамках масштабной кампании дезинформации, которые ставят волонтеров под большую угрозу», - сказала она.

Представитель Госдепа заверила, что сотрудники этой организации помогли миллионам мирных жителей Сирии, и подчеркнула, что США и их союзники продолжают оказывать «Белым каскам» поддержку, передает ТАСС.

Как писал сайт «КП», в Минобороны России сообщили, что в Идлибе идут съемки «доказательств» применения Дамаском химического оружия против мирного населения. Провокацию готовят «Белые каски»

Напомним, именно эта организация вместе с другими группировками сообщили о якобы совершенной химической атаке в сирийском городе Дума и представили видеоматериалы. Однако российские военные нашли героев видеосъемки. Как оказалось, большинство из них даже не понимали, что участвуют в постановочных съемках.