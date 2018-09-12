2018-09-12T00:25:41+03:00
Политика

США обвинили Россию и Сирию в информационной кампании против «Белых касок»

В Госдепе назвали ложными обвинения в инсценировке этой организацией химатаки в Думе
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Госдепартамент СШАГосдепартамент СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон считает, что Россия и Сирия начали дезинформационную кампанию против общественной организации «Белые каски». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять «Белые каски» в рамках масштабной кампании дезинформации, которые ставят волонтеров под большую угрозу», - сказала она.

Представитель Госдепа заверила, что сотрудники этой организации помогли миллионам мирных жителей Сирии, и подчеркнула, что США и их союзники продолжают оказывать «Белым каскам» поддержку, передает ТАСС.

Как писал сайт «КП», в Минобороны России сообщили, что в Идлибе идут съемки «доказательств» применения Дамаском химического оружия против мирного населения. Провокацию готовят «Белые каски»

Напомним, именно эта организация вместе с другими группировками сообщили о якобы совершенной химической атаке в сирийском городе Дума и представили видеоматериалы. Однако российские военные нашли героев видеосъемки. Как оказалось, большинство из них даже не понимали, что участвуют в постановочных съемках.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рябков: Россия с Ираном продолжат борьбу с экстерриториальными санкциями США
Трамп ввел в Виргинии режим ЧС из-за приближения урагана «Флоранс»
Небензя заявил, что в угрозах Запада об атаках в Сирии появились нюансы
"Клоун!": Телеведущий Норкин выгнал украинского эксперта‍ из студии
В Киеве предложили привлечь НАТО к задержанию российских судов в Босфоре
Китай запросит в ВТО право на введение санкций в отношении США
Лавров примет участие в возглавляемом Трампом заседании Совбеза ООН
Более 50 человек погибли в результате теракта в Афганистане
Крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23 годах "оккупации" полуострова Украиной
В МИД России предостерегли США от "опасных шагов" в Сирии
Синоптики предупредили о снижении температуры в Подмосковье до нуля градусов
Небензя заявил в ООН о наличии доказательств подготовки провокации в Сирии
Россия взяла у Китая в кредит более 122 млрд рублей
Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных
В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам