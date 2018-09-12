2018-09-12T00:53:00+03:00
Политика

Госдеп: США не считают Россию ответственной за «акустические атаки» на Кубе

Расследование причин ухудшения здоровья дипломатов продолжается
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание посольства США на КубеЗдание посольства США на КубеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не считают, что Россия имеет отношение к возможным «акустическим атакам» на американское посольство на Кубе. Такое заявление сделала во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы заметили сегодня шквал сообщений, в которых обвиняются российские власти на основе высказываний какого-то неназванного представителя американского правительства. Я хотела бы предостеречь всех вас с целью проявлять крайнюю осторожность по отношению к такого рода заявлениям «должностных лиц», - сказала она.

Науэрт отметила, что США продолжают расследовать причины резкого ухудшения здоровья сотрудников американского посольства на Кубе. По словам представителя Госдепа, до сих пор неизвестно, почему дипломатам стало плохо, а также нет подозреваемых лиц или группы лиц в предполагающихся «акустических атаках», передает ТАСС.

«Мы никому не приписывали никакой вины, и мы продолжаем расследование. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», - заключила она.

Как сообщал сайт kp.ru, власти США заявили что с ноября 2016 года по август 2017 года как минимум 26 сотрудников американского посольства в Гаване пострадали от загадочного воздействия, которое в прессе назвали «акустической атакой». В сентябре 2017 года Вашингтон отозвал 60% персонала дипмиссии, а также потребовал сократить штат кубинского посольства на 15 человек.

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