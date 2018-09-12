Отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос в 2,8 раз

СЕГОДНЯ 01:18 2018-09-12T01:18:34+03:00

За восемь месяцев этого года из страны утекло 26,5 миллиарда долларов

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За восемь месяцев 2018 года чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза и достиг отметки в 26,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

По данным регулятора, в 2017 году тот же период с января по август этот показатель находился на уровне 9,6 миллиарда долларов.

При этом Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз на 2018 по чистому оттоку капитала из РФ год с 18 миллиардов долларов до 41 миллиарда долларов. По данным Интерфакс, отток капитала в августе может равняться примерно пяти миллиардам долларов.

Напомним, Банк России оценил отток капитала за прошлый год в $31,3 млрд, что на 60% больше, чем в 2016 году.

Как писал сайт «КП», советник президента России Сергей Глазьев сообщил в январе 2018 года, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил один триллион долларов.