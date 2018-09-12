2018-09-12T02:16:16+03:00
Общество

ФАС признала рекламу Durex недостоверной

Компания-рекламодатель использовала в ролике сведения, которые противоречили статистике Минздрава
Юлия ДИВЕЕВА
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ФАС предписал исправить рекламу презервативов DurexФАС предписал исправить рекламу презервативов DurexФото: REUTERS
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Рекламу ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» презервативов Durex, является недостоверной и нарушает требования закона о рекламе. Такое решение 11 сентября приняла комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС завела дело из-за дух рекламных роликов, выходивших в эфир на федеральных каналах в 2017 году. В рекламе звучит информация о том, что около 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России.

Служба представила выдержки из письма министерства, в котором сказано, что показатель первичной заболеваемости венерическими болезнями в 2017 году составил 206,9 тысяч случаев или 141случай на 100 тысяч человек. Это около 0,1% населения России.

ФАС предписала «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» прекратить нарушеть закон. По факту будет возбуждено административное дело для назначения штрафа.

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