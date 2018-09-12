Минтранс поддерживает идею создания российского лоукостера

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-12T02:57:41+03:00

Новая авиакомпания может быть ориентирована на внутренние авиаперевозки

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В Министерстве транспорта РФ поддерживают идею создания в стране еще одного отечественного лоукостера. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что новая авиакомпания может быть ориентирована на работу на внутренних авиалиниях.

«Конечно, поддерживаем. Естественно. На всевозможных, на внутренних линиях, первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», - цитирует слова главы Минтранса ТАСС.

Отметим, что сегодня в России есть только одна бюджетная авиакомпания - это «Победа», кторая является «дочкой» «Аэрофлота».

О создании еще одного лоукостера начали гворить в 2016 году, однако занимавший тогда пост вице-премьера Аркадий Дворкович заявил, что ниши для создания второго лоукостера в РФ пока нет.