Пашинян дал два часа на обыски и рейды у олигархов

СЕГОДНЯ 03:26 2018-09-12T03:30:23+03:00

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Премьер-министр Армении Никола Пашинян приказал главе СНБ Артуру Ванецяну и руководителю полиции Валерию Осипяну провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников республики. На операцию глава правительства дал силовикам всего два часа.

"Я приказываю главе СНБ и начальнику полиции уложить на асфальт эти "специальные службы" и вооруженные банды. У вас два часа, после я жду ваших докладов", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что прослушка главы СНБ и Специальной следственной службы – это преступление против государственности. Он добавил, что все те, кто украл у государства, вернут все до последней копейки в госбюджет, пишет агентство "Sputnik Армения".

"Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем и вернем", - сказал Пашинян.

Он заверил, что власть Армении действует по закону и надеется на работу полиции и СНБ.

«Если увидим, что они не справляются с установлением порядка, то мы знаем как это сделать. Я надену камуфляж буду ходить по улицам, домам и лично установлю порядок в стране» – подчеркнул Пашинян.