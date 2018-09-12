Бинбанк сообщил о проблемах при использовании платежных карт

СЕГОДНЯ 04:13 2018-09-12T04:13:51+03:00

В "Бинбанке" произошел сбой при обновлении ПО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Держатели пластиковых карт "Бинбанка" могут столкнуться с проблемами при их использовании, а также с сайтом и оказанием дистанционных услуг в кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как пояснили в "Бинбанке", произошел технический сбой из-за некорректного обновления программного обеспечения одним из подрядчиков банка.

"В результате некоторые клиенты могли столкнуться с нестабильной работой карт, сайта и дистанционных каналов обслуживания" - сказали в пресс-службе.

В компании принесли извинения и заверили, что IT-специалисты работают над восстановлением сети, передает ТАСС.

"Мы приносим извинения клиентам за возможные неудобства. В ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована", - добавили в пресс-службе.

Как передаевал сайт kp.ru, в начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллинасообщила, что банки "Открытие" и "Бинбанк" находятся в процессе санации и будут объединены. В компанияях было введено внешнее управление. Полномочия управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) были прекращены с 23 марта 2018 года.