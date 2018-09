Первую аудиозапись Дэвида Боуи продали за $51 тысячу

СЕГОДНЯ 04:37 2018-09-12T04:37:42+03:00

На магнитной записи 16-летний музыкант исполняет I Never Dreamed

В Великобритании на аукционе за 39 тысяч 360 фунтов (около 51 тысячи долларов) продали первую звукозапись легендарного рок-музыканта Дэвида Боуи. Торги проходили во вторник при небывалом ажиотаже

По данным The Guardian, эксперты аукционного дома Omega Auctions изначально оценили стоимость этого лота в 10 тысяч фунтов. Магнитную ленту с первой записью шестнадцатилетнего Боуи нашел в старой хлебнице на чердаке своего дома при переезде Дэвид Хедфилд - барабанщик и менеджер первой группы Боуи The Konrads. На пленке Боуи исполняет песню I Never Dreamed.

Дэвид Боуи пришел в The Konrads в 1962 году, но покинул группу из-за творческих разногласий с другими участниками коллектива уже через год. Найденная Хедфилдом пленка считается самой ранней записью его голоса.

Как писал сайт kp.ru, легендарный рок-певец и музыкант умер 11 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени, с которым Боуи боролся много лет.

