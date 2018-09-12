2018-09-12T06:49:04+03:00
Политика

Украина сообщила о переброске войск к Азовскому морю

Командование ВС республики надеется обеспечить надежную защиту морского побережья
Юлия ДИВЕЕВА
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Украина перебросила в Азовское море два бронекатераУкраина перебросила в Азовское море два бронекатераФото: СОЦСЕТИ
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Командование вооруженными силами Украины усилило группировку армии в Приазовье, перебросив туда дополнительные силы. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

«Так мы сможем обеспечить полный контроль над ситуацией в регионе, поддержать деятельность корабельной группировки, обеспечить надежную защиту морского побережья. Мы организуем постоянное присутствие и контроль окружных сил общих бригад и артиллерии, и ракетных войск», написал он на своей странице в Facebook.

По данным заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в Азовское море переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": 9 сентября на воду спустили бронекатер "Лубны", а 11 сентября — бронекатер "Кременчуг", говорится в его Facebook.

Как писал сайт kp.ru 8 сентября, Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Утром в Бердянск автотрейлером доставили один малый бронированный катер, ожидается еще три.

Ранее стало известно, что власти Незалежной решили наращивать военное присутствие Украины в Азовском море: увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.

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