Украина сообщила о переброске войск к Азовскому морю
Командование вооруженными силами Украины усилило группировку армии в Приазовье, перебросив туда дополнительные силы. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.
«Так мы сможем обеспечить полный контроль над ситуацией в регионе, поддержать деятельность корабельной группировки, обеспечить надежную защиту морского побережья. Мы организуем постоянное присутствие и контроль окружных сил общих бригад и артиллерии, и ракетных войск», написал он на своей странице в Facebook.
По данным заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в Азовское море переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": 9 сентября на воду спустили бронекатер "Лубны", а 11 сентября — бронекатер "Кременчуг", говорится в его Facebook.
Как писал сайт kp.ru 8 сентября, Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Утром в Бердянск автотрейлером доставили один малый бронированный катер, ожидается еще три.
Ранее стало известно, что власти Незалежной решили наращивать военное присутствие Украины в Азовском море: увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»