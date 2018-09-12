2018-09-12T07:16:14+03:00
Общество

Умерла британская актриса Фенелла Филдинг

Фенелла Филдинг скончалась в возрасте 90 лет после инсульта
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса Фенелла ФилдингАктриса Фенелла ФилдингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Великобритании умерла актриса театра и кино Фенелла Филдинг. Об этом сообщила ее пресс-секретарь.

«С прискорбием сообщаем, что Фенелла Филдинг скончалась сегодня во вторник 11 сентября. Ее кончина последовала после тяжелого инсульта, который она перенесла две недели назад», - сообщила представитель актрисы.

В последние дни Филдинг выглядела спокойной, красивой и ухоженной - каждое утро она делала себе макияж, пишет газета The Guardian.

Фенелла Филдинг родилась в Лондоне в еврейской семье. Ее отец приехал в Великобританию из Литвы, а мать из Румынии. Она младшая сестра барона Бэзила Фельдмана, бывшего члена Палаты лордов от Консервативной партии.

Ее карьера на телевидении началась в 1952 году. Популярной она стала после работ в многосерийном комедийном фильме "Так держать" и сериале "Записки Пиквикского клуба". Также она снялась в популярном молодежном сериале "Молокососы" 2007-2013). Филдинг много играла в театре в пьесах Уильяма Шекспира и Генри Джеймса.

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