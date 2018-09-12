Погода в Москве 12 сентября: Облачно, местами умеренный дождь

СЕГОДНЯ 07:22 2018-09-12T07:22:20+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 19 до 24 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве 12 сентября будет облачной, синоптики ожидают небольшой, местами пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура в Москве 12...14 градусов, по области 9...14 градусов, ветер южный 5-10 м/с. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 21...23 градусов, по области 19...24 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночь на 13 сентября в столичном регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве упадет до 13...15 градусов, по области до 10...15 градусов.

В четверг днем в Москве и области переменная облачность и от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.