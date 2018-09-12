2018-09-12T07:48:01+03:00
ВЭФ-2018

Путин выразил удовлетворение поступательным развитием отношений с Монголией

Президент РФ приветствовал монгольского лидера Халтмаагийн Баттулгу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Денис СУХОВ
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Фото: Пресс-служба президента РФФото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение поступательным развитием российско-монгольских отношений. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Отношения между нашими странами развиваются поступательно, на основе ранее принятых решений. В целом мы удовлетворены тем, как это происходит», - сказал Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой.

В частности, глава российского государства отметил, что товарооборот между странами увеличился в 2017 году на 50%, а в первом полугодии 2018-го рост составил 30%.

«В прошлом году почти в три раза вырос объем транзитных контейнерных перевозок через территорию Монголии по Улан-Баторской железной дороге», - добавил Путин, поблагодарив Баттулгу за то, что он уже во второй раз возглавляет делегацию Монголии на ВЭФ.

По мнению российского лидера, в целом экономические отношения с Монголией демонстрируют положительные показатели.

«Очень рад возможности встретиться с вами, поговорить и по темам экономического взаимодействия, и по другим направлениям», - заключил президент РФ.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного университета на острове Русский 11-13 сентября.

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