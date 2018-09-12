Лавров: Выборная система в США дала сбой

СЕГОДНЯ 08:26 2018-09-12T08:27:14+03:00

По мнению главы МИД РФ, Демократическая партия до сих пор не признает поражения и пытается найти виновного, но только не внутри страны

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Непрямая двухступенчатая система американских выборов дала сбой, о чем свидетельствуют внутренние политические дискуссии в стране, в том числе разговоры о внешнем вмешательстве. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках ВЭФ-2018.

«К сожалению, двухпартийная система, которая в США существует, дала, видимо, сбой, как говорят многие демократы и многие республиканцы», - констатировал Лавров.

По словам дипломата, причиной тому стала двухступенчатая система выборов, когда фактически глава государства избирается не гражданами, а коллегией выборщиков.

«Система двухступенчатая, которую США применяют на выборах, она же не очень демократична. (Кандидат от демократов Хиллари) Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, где-то примерно на полтора миллиона больше. Но выборщики проголосовали иначе», - пояснил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что проигравшая выборы Демократическая партия до сих пор отказывается принимать их результаты, «всеми силами» пытаясь найти виновного в своем поражении, «но только не внутри США».

Министр также напомнил про скандальные американские президентские выборы 2000 года, когда за пост главы государства боролись республиканец Джордж Буш и демократ Альберт Гор. Тогда в штате Флорида был назначен невыгодный для Буша пересчет голосов, позднее отмененный Верховным судом США. В результате победу одержал кандидат-республиканец.

«У меня была встреча вскоре после этого с Кондолизой Райс, и она критиковала нашу политическую систему. Я привел ей в пример вот этот случай и сказал, что это тоже не сильно справедливо, когда не дают даже пересчитать и используют Верховный суд, в котором большинство были республиканцы. Она мне сказала: «Да, это несовершенная система, но вы к нам не лезьте, это наши проблемы, мы знаем, как разбираться», - рассказал дипломат.

Лавров резюмировал, что, с учетом проводимых в США расследований о предполагаемом внешнем вмешательстве в выборы, несовершенство американской политической системы уже перестало быть исключительно внутренним делом страны.