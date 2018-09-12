2018-09-12T08:52:52+03:00
Экономика

Орешкин рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля

По мнению министра экономического развития, нет ни одной причины пересматривать долгосрочный прогноз курса в 63-64 рубля за доллар
Денис СУХОВ
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАСС
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Ослабления курса рубля является краткосрочным и связано с резким оттоком капитала из страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2018.

В начале недели курс доллара и евро обновил максимумы с 2016 года — доллар поднялся до 70 рублей, евро — торговался выше 81 рубля. Однако в среду произошла корректировка и рубль серьезно укрепился.

«Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», - отметил Орешкин.

По оценке министра, при отсутствии закупок валюты для Минфина и при цене нефти 78 долларов за баррель равновесный курс национальной валюты находится в районе 50 рублей за доллар. В то же время Орешкин добавил, что в средне- и долгосрочной перспективе Минэкономразвития прогнозирует курс на уровне 63-64 рублей за доллар.

«Мы не видим ни одной причины, почему его стоит изменить...Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около 1% ВВП профицит, внешний долг — умеренный», - пояснил чиновник.

Глава Минэкономразвития также признал, что российская экономика сильно вовлечена в мировую, и любой глобальный кризис будет ее касаться. Однако система обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть периоды нестабильности.

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