2018-09-12T09:31:27+03:00
Общество

В Минприроды назвали самые замусоренные регионы страны

Лидером в данном рейтинге стал Сибирский федеральный округ. А чище всего на Северном Кавказе
Ася РОМАНЧУК
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По данным Минприроды самым замусоренным стал Сибирский ФОПо данным Минприроды самым замусоренным стал Сибирский ФОФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Минприроды составили рейтинг самых замусоренных округов страны. Лидером стал Сибирский федеральный округ – здесь, по мнению авторов рейтинга, больше всего мусора. Только в 2017 было произведено 4,4 млрд тонн отходов, или 71% от общего количества по стране. Такое большое количество связано с добычей угля в Кемеровской области.

Самые хорошие показатели у Северо-Кавказского федерального округа. Там зарегистрировано всего 3,7 млн тонн отходов.

Вторая строчка досталась Дальневосточному региону - 632 млн тонн отходов производства и потребления.

Третью строчку занимает Северо-Западный ФО - 465 млн тонн.

В Уральском ФО зарегистрировано 281 млн тонн мусора, в Центральном и Приволжском – 249 и 154 млн тонн соответственно, в Южном ФО – 19 млн тонн отходов.

Основной объем мусора связан с отходами 4 и5 класса опасности – это так называемый неопасный мусор: отходы от добычи полезных ископаемых, бытовой мусор, лом металла, отработанный уголь и так далее. Их количество составило 98,2% от общего объема.

В целом эксперты бьют тревогу. Количество мусора по стране за последние семь лет увеличилось на 66%. Решить эту проблему поможет программа «Экология» на которую потратят 386 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

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